В Каховке оккупанты отпустили 5 мирных жителей. Их задержали на митинге

В Каховке Херсонской области российские захватчики отпустили задержанных на митинге 3 апреля горожан. Еще два активиста остались в плену войск РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию в Facebook общины.
"Уже дома", – коротко написали в сообществе Каховской городской территориальной общины, добавив фотографии четырех освобожденных мужчин. Накануне оккупанты отпустили пятую горожанку – Елену Бубнову.
Все пятеро были похищены во время митинга против российской оккупации, состоявшегося в Каховке 3 апреля. Теперь в плену военных РФ остается двое активистов – Олег Кожемякин и Василий Латанюк. Их похитили из собственных домов 2 апреля. Местонахождение задержанных пока неизвестно.
Накануне мэр Херсона заявил о "сливе" базы данных активистов оккупантам РФ. Захватчики также охотятся на местных политиков и ветеранов АТО/ООС.
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