В Каховке оккупанты открыли огонь, чтобы разогнать проукраинский митинг

В Каховке Херсонской области снова прошел проукраинский митинг. Российские оккупанты пытались остановить демонстрацию силой, открыв огонь по мирному населению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Отмечается, что 3 апреля жители Каховки снова вышли на митинг против российской оккупации. Они кричали российским солдатам, что те возвращались домой. В свою очередь военные открыли огонь по мирным демонстрантам.
По предварительной информации, есть задержанные и раненые.
Напомним, что Каховка была захвачена российской армией в первые дни войны. Оккупанты создали в городе незаконный "орган самоуправления", который возглавил экс-депутат областного совета.
По данному факту было открыто уголовное производство по статье государственная измена.
Кроме того, оккупанты похитили местного активиста и ветерана АТО. Сейчас его судьба неизвестна.
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