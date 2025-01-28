У кафе в центрі Києва сталася стрілянина: постраждав літній чоловік

За інформацією правоохоронців, повідомлення про інцидент в одному з кафе надійшло сьогодні близько 16:20.



Фото: правоохоронці прибули на місце стрілянини в Києві (facebook.com/UA.KyivPolice)

Поліція попередньо встановила, що між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами стався конфлікт. Під час нього один з учасників, імовірно, використав травматичний пістолет - він кілька разів вистрілив у бік літнього чоловіка.

"Після скоєного порушник зник із місця події, його пошуки тривають. Потерпілий отримав дотикові поранення і був госпіталізований, його життю нічого не загрожує", - уточнили правоохоронці.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група та наряди поліції. Усі обставини з'ясовуються.