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У кафе в центрі Києва сталася стрілянина: постраждав літній чоловік

Київ, Вівторок 28 січня 2025 19:13
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У кафе в центрі Києва сталася стрілянина: постраждав літній чоловік Фото: правоохоронці працюють на місці стрілянини у Києві (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Іван Носальський

У центрі Києва в кафе сьогодні, 28 січня, ввечері невідомий вистрілив у 68-річного чоловіка. Його госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Києва у Facebook.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про інцидент в одному з кафе надійшло сьогодні близько 16:20.


Фото: правоохоронці прибули на місце стрілянини в Києві (facebook.com/UA.KyivPolice)

Поліція попередньо встановила, що між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами стався конфлікт. Під час нього один з учасників, імовірно, використав травматичний пістолет - він кілька разів вистрілив у бік літнього чоловіка.

"Після скоєного порушник зник із місця події, його пошуки тривають. Потерпілий отримав дотикові поранення і був госпіталізований, його життю нічого не загрожує", - уточнили правоохоронці.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група та наряди поліції. Усі обставини з'ясовуються.

До слова, наприкінці листопада в готелі Sky Loft у Києві стався конфлікт між компаніями чоловіків. Він призвів до бійки.

Під час бійки один з учасників конфлікту дістав зброю і почав вести стрілянину. У результаті цього були поранені.

При цьому кілька днів тому стрілянина сталася в Черкасах. Зловмисника затримали.

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