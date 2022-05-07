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Кадыровцы воруют пистолеты у российских военных. СБУ опубликовала новый разговор

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины опубликовала новый разговор, где оккупант рассказывает, что кадыровцы воруют даже у российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Так, один из оккупантов, который стоит в Херсонской области, жалуется своему знакомому, что чеченцы украли у него пистолет.

"Приехали, мол, помолиться: "пусти, братец, мы свои, на разведке". Уронил, короче, бля**ь... Он пока молился, ПМ подрезал, нах*й! Прыгнули в тачку и... сбежали", - рассказывает российский захватчик.

За потерю оружия оккупанта отправили копать окопы. Однако выяснилось, что просто так за эту вину не откупиться, поэтому ему дали 2 дня на поиски.

"А если не найду, меня убьют! И спишут, что пропал", - объясняет он.

Ранее мы сообщали, что СБУ опубликовала новый перехват, где выяснилось, что оккупанты убивают украинских матерей на глазах у детей.

Также мы писали, что российский оккупант признался СБУ в убийстве гражданских в Украине.

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