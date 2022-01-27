"Кадровые выводы обязательны": Зеленский сделал заявление из-за расстрела военных в Днепре

По его словам, любая помощь, необходимая близким жертв, должна быть предоставлена безотлагательно.

"Ожидаю от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то как такое стало возможным, - все должно быть проанализировано максимально подробно. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", - заявил Зеленский.

Расстрел на "Южмаше"

Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Артем Рябчук, 2001 года (21 год) сегодня ночью расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения. Его задержали утром в Днепропетровской области.