Кадрова криза в Україні. Де найбільше не вистачає фахівців та як їх утримати

Уявіть собі країну, де роботодавці змагаються за кожного працівника, пропонуючи все більш привабливі умови, а вакансії залишаються незаповненими місяцями. Це не вигаданий сценарій, а реалії сучасної України.

За даними Європейської Бізнес Асоціації, 74% компаній відчувають дефіцит кадрів, що є значним зростанням порівняно з попередніми періодами. Як країна, що переживає безпрецедентні виклики, Україна стикається з парадоксом: з одного боку, високий рівень безробіття, з іншого – гостра нестача кваліфікованих фахівців. Що призвело до такої ситуації, і які шляхи виходу з неї? Давайте розглянемо глибше.

Відтік спеціалістів, мобілізація значної частини населення та руйнування економічної інфраструктури загострили проблему дефіциту робочої сили. Але, попри складнощі, в цій кризі є можливості: розвиток автоматизації, перекваліфікація кадрів, залучення жінок у нетрадиційні для них професії та адаптація внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до нових робочих реалій.

Плинність кадрів та дефіцит робочої сили

Україна нині стикається з безпрецедентним скороченням робочої сили. За даними Державної служби зайнятості, на початок 2024 року офіційно зареєстровано 96 120 безробітних. Проте ця цифра не відображає повної картини, адже значна частина працездатного населення не реєструється як безробітна.

На початку 2025 року ринок праці України стикається з помітним дефіцитом кадрів у різних галузях. За даними Державної служби зайнятості, найбільший брак працівників спостерігається серед кваліфікованих робітничих професій, таких як швачки, електромонтери, сантехніки, електрики, слюсарі та зварювальники.

Згідно з дослідженням ринку праці, проведеним у 2024 році, 71% компаній зіткнулися з дефіцитом кваліфікованих кадрів. У відповідь на це 87% роботодавців підвищили заробітні плати, а 88% відкрили нові вакансії. Прогнози на 2025 рік свідчать про подальше зростання зарплат та розширення штатів.

З дефіцитом кадрів в останні роки стикається абсолютна більшість компаній (freepik.com)

Основні причини кадрового дефіциту:

Міграція. За даними ООН, понад 5,9 млн українців виїхали за кордон, і близько 30% не планують повертатися найближчим часом;

За даними ООН, понад 5,9 млн українців виїхали за кордон, і близько 30% не планують повертатися найближчим часом; Мобілізація. Значна частина чоловіків віком 25–55 років залучена до лав ЗСУ;

Значна частина чоловіків віком 25–55 років залучена до лав ЗСУ; Руйнування підприємств. Через бойові дії знищено або пошкоджено понад 5000 підприємств, що призвело до втрати десятків тисяч робочих місць;

Через бойові дії знищено або пошкоджено понад 5000 підприємств, що призвело до втрати десятків тисяч робочих місць; Релокація бізнесу. Підприємства змінюють місце розташування, і це ускладнює пошук кадрів.

Популярні професії та запити роботодавців

За результатами досліджень Work.ua, щодо найбільш затребуваних професій у 2025 році, експерти виділяють такі напрямки:

Інформаційні технології (IT): розробники програмного забезпечення, аналітики даних, кібербезпека. Медицина: лікарі загальної практики, медсестри, фармацевти. Будівництво: інженери-будівельники, архітектори, прораби. Освіта: викладачі STEM-дисциплін, педагоги з інклюзивної освіти.

Крім того, до розряду “дефіцитних” потраплять фахівці у галузі енергетики, логістики та транспорту, АПК, фінансисти, маркетологи, фахівці з продажу, спеціалісти креативних індустрій, піарники, журналісти.

Як бізнес може залучати та утримувати кадри

Розширення можливостей для жінок у нетипових професіях

Довгий час такі сфери, як будівництво, транспорт і виробництво, залишалися суто чоловічими. Проте ситуація змінилася. Так, до прикладу, Fozzy Group почала активно наймати жінок на посади водіїв вантажівок. Будівельні компанії залучають жінок до виконання інженерних та технічних робіт. Корпорація Дтек теж активно залучає жінок на ті професії, які раніше вважалися чоловічими.

Робота зі студентами та молоддю

Компанії активно співпрацюють з навчальними закладами, пропонуючи програми стажувань. За даними МОН, у 2023 році понад 80% українських університетів запустили партнерські програми з бізнесом.

До прикладу, популярності набирають такі заходи, як ярмарки вакансій, коли роботодавці в певний день приходять у виш зі своїми інформаційними стендами та матеріалами, та розповідають студентам про потенційні місця роботи та привабливі вакансії.

Наразі вже є така практика, коли на талановитих студентів роботодавці полюють ще з 2-3 курсу та забирають їх на певні види практики, пропонуючи заздалегідь такому талановитому студентові закріпити за ним місце вже після закінчення вишу.

Компаніям варто співпрацювати з навчальними закладами (Getty Images)

Автоматизація та цифровізація

Щоб компенсувати нестачу кадрів, компанії впроваджують автоматизовані технології, а саме:

Роботизовані склади;

Касові термінали самообслуговування;

Штучний інтелект у сфері обслуговування клієнтів,

CRM-сервіси для автоматизації спілкування із великою кількістю клієнтів.

Гнучкі умови праці

Гібридний формат роботи став нормою: близько 47% компаній перейшли на дистанційний режим або часткову зайнятість.

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Отже, щоб подолати кадровий дефіцит, Україні потрібен комплексний підхід. Потрібні розширення можливостей для жінок, студентів, пенсіонерів, автоматизація та цифровізація виробництва, конкурентні умови праці та адаптація ВПО, перекваліфікація та навчання кадрів.

Попри всі труднощі, український ринок праці має потенціал для відновлення. Бізнес, що гнучко адаптується до нових умов, матиме конкурентні переваги в майбутньому.

І ще при всьому цьому треба однозначно залишатися людяними та людино центричними і завжди пам’ятати, що основний капітал у будь-якого сучасного бізнесу – це люди! Найважливіша задача компаній зараз – зберегти людський капітал.

Тож важливу роль у діяльності будь-якої компанії мають відігравати внутрішні комунікації. Слід також значної уваги приділяти КСВ напрямку – це вже про соціальну відповідальність перед соціумом та державою. Але це і про людей також.

Nota Group пропонує програму Pro Recovery – унікальний інструмент професійної реабілітації, що допомагає фахівцям, які втратили роботу через війну або інші життєві обставини, відновити навички та знайти нові кар'єрні можливості.

Вона передбачає індивідуальні навчальні плани, гібридний формат навчання, кар'єрне консультування та менторську підтримку, що сприяє швидкій адаптації учасників до змінених економічних умов. Наш досвід доводить, що стратегічний підхід до розвитку людського капіталу може бути масштабований іншими компаніями, і ми готові ділитися своїми напрацюваннями для зміцнення ринку праці в Україні.