Украинцев нет среди зараженных коронавирусом в Италии

Ни один гражданин Украины в Италии не заболел коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила руководитель Офиса коммуникаций Кабинета министров Татьяна Коврига, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, посольство Украины в Италии и главное консульство Украины в Неаполе круглосуточно отслеживают информацию в регионе.

"Касательно наших граждан в Милане. По информации генерального консульства Украины в Милане, в северной Италии по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня информации о заражении коронавирусом граждан Украины не поступало", - заявила Коврига.

Кроме того, по ее словам, сейчас запущены и работают три горячие линии, по которым украинцы в Италии могут обратиться за помощью.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии сообщили о более 200 случаев заболевания коронавирусом в стране. Известно о 6 смертельных случаях.

Также РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел Украины призвало граждан воздержаться от посещения северных регионов Италии. В частности, в МИД не рекомендуют посещать провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть самый большой риск заражения.