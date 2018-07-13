Гройсман заверил, что полиция не будет "кошмарить" водителей на "евробляхах"

Гройсман заверил водителей на "евробляхах", что репрессий не будет

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заверил, что проведет переговоры с Национальной полицией, и водителей на "евробляхах" не будут кошмарить до законодательного урегулирования проблемы. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом премьер призвал протестующих не переходить границу и не унижать народных депутатов. Он подчеркнул, что правительство сделает все для защиты водителей.

"Я сегодня проведу разговор и с Национальной полицией, и с кем необходимо, чтобы до урегулирования в законодательном порядке никто не кошмарил людей в этом вопросе. Но хочу обратиться ко всем протестующих: здесь в этом зале нет врагов ваших, и там, где здание правительства, тоже нет ваших врагов. Но переходить границу нормальных отношений - это просто невозможно... Вас никто унижать не будет, но и вы не имеете права унижать депутатов или кого бы то ни было. Это недопустимо ... Никаких репрессий не будет, мы вас защитим, просим вас соблюдать закон, просим вас соблюдать правила дорожного движения", - отметил глава правительства.

Кроме того, Гройсман заявил, что в последний сессионный день парламента восьмой сессии народные депутаты должны проголосовать законопроект по "евробляхам".

"Вы сейчас будете собираться на 11:00. Я просил бы, если будет кворум, проголосовать и закон по еврономерам, и законопроект №8116 - за основу и в целом", - сообщил глава Кабмина.

Напомним, ранее комитет Верховной рады (ВР) по вопросам налоговой и таможенной политики призвал главу парламента Андрея Парубия включить в повестку дня рассмотрение законопроектов об автомобилях с иностранной регистрацией.