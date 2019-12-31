В Кабмине спрогнозировали рост зарплат в 2020 году

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов ожидает, что с учетом высокой деловой активности и спроса на рынке труда темпы роста реальной заработной платы и в 2020 году будут оставаться высокими - около 10%. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что рост зарплаты высокими темпами происходит уже четвертый год подряд - в 2019 году за первые 11 месяцев заработная плата в реальном выражении была на 9,6% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По словам Милованова, "с учетом высокой деловой активности и спроса на рынке труда ожидается, что темпы роста реальной заработной платы и в следующем году будут оставаться высокими - около 10%".

Министр также пояснил, что это означает для украинцев.

"Выигрывают те, кто имеет квалификации необходимые для отраслей, в которых происходят инвестиции. Там будут новые вакансии и более высокие зарплаты. Также увеличение зарплат будет уменьшать миграцию рабочих за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на рабочих, люди будут возвращаться", - отметил Милованов.

Однако, Милованов отметил, что рост зарплат - плохие новости для определенного типа бизнеса.

"А именно тех бизнесов, где не происходит инвестиций в развитие производительности. Их себестоимость рабочих будет расти. А доходы будут падать. Потому что производительность работников зависит от места работы. В одной компании созданы все условия для высокой эффективности работы, в другой ничего не сделано. И эти компании конкурируют за тех же работников. Работники пойдут к компаниям с высокой зарплатой. А высокую зарплату могут платить те, где работник будет более продуктивным", - пояснил министр.

Напомним, 27 декабря сообщалось, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2019 года составила 10727 грн, что на 48 грн меньше по сравнению с октябрем.