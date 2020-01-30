В Кабмине создали интерактивную карту получателей гумпомощи

Карта позволит осуществлять контроль за транспортировкой и получением гумпомощи
Министерство социальной политики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи. Об этом заявил заместитель главы министерства Олег Коваль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Карта позволит осуществлять контроль за транспортировкой, получением, хранением, охраной, складированием, распределением, целевым использованием и учетом гуманитарной помощи.
Коваль сообщил, что интерактивная карта получателей гуманитарной помощи работает по функции поиска по различным параметрам:
"Данные в карте будут постоянно обновляться", - добавил чиновник.
В Минсоцполитики также подчеркнули, что пользование интерактивной картой значительно упростит донорам и получателям поиск получателей гуманитарной помощи соответствующего региона.
Напомним, представительство ООН в Украине презентовало план гуманитарной помощи Донбассу почти на 160 млн долларов.
Как писало РБК-Украина, по оценкам Организации Объединенных Наций (ООН), в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса. При этом 1,1 млн из которых - это люди старше 60 лет.