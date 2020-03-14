В Кабмине разъяснили порядок закрытия границ из-за коронавируса

Фото: аэропорт (Виталий Носач, РБК-Украина)

Границы для иностранцев закрываются с 16 марта, но грузовые перевозки не прекращаются

Министерство инфраструктуры Украины обновило информацию относительно ограничений международного сообщения и работы пунктов пропуска на границе из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении министерства.

По данным Мининфраструктуры, 16 марта с 00:01 на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, не имеющим право на постоянное или временное проживание в Украине. Въехать смогут иностранные граждане, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине.

Украинские граждане смогут въехать в Украину. В пунктах пересечения границы проводится температурный скрининг. По возвращению из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, при наличии симптомов, украинцы будут проходить обсервацию.

Как отметили в пресс-службе, нет никаких ограничений по времени для украинцев, чтобы вернуться домой. "Но через трое суток прекращается регулярное международное авиасообщение. Тем, кто не успеет за это время вернуться, рекомендуем обратиться в ближайшие консульства Украины в странах пребывания. Возвращение домой будет возможно отдельными нерегулярными рейсами", - говорится в сообщении.

В то же время международные грузовые перевозки после закрытия Украиной границы не прекращаются. Ограничения не касаются международных грузовых перевозок. Иностранные экипажи самолетов, судов, автомобилей, самолетов также смогут въезжать в Украину, но будут проходить медицинский осмотр.

Мининфраструктуры также сообщил актуальную информацию о сообщении со странами-соседями.

1) Словакия с 13 марта с 8 утра ограничила для иностранцев въезд в страны. Авиа, автобусное и пассажирское железнодорожное сообщение приостановлено. Международные грузовые перевозки не прекращаются, однако водители транспортных средств должны быть обеспечены защитными средствами. Аэропорты будут открыты только для грузовых рейсов.

2) Молдова приостанавливает авиасообщение со всей Европой, начиная с воскресенья, 15 марта, с 12 часов ночи.

3) Польша вводит временный запрет на въезд для иностранцев. Он начнет действовать в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 марта. Тогда же приостановят международное воздушное и железнодорожное сообщение. На период приостановки пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну Укрзализныця отправлять не будет. Поезда Интерсити будут курсировать до Львова. Продажа билетов на рейсы, которые отменены, приостановлена. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы производится во всех билетных кассах "Укрзализныци" в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и правилами. Билеты, купленные онлайн, можно вернуть на сайте booking.uz.gov.ua или в мобильном приложении УЗ.

4) Чехия закрывает границы страны на въезд и выезд с полуночи 16 марта. "Начиная с полуночи 16 марта, будет установлен полный запрет на поездки по Чехии. Иностранцам, которые проживают или пребывают в Чехии более 90 дней, также не разрешается путешествовать", - заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

5) Болгария до конца недели объявит список стран, куда гражданам не разрешат ездить, а также список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.

Мининфрастурктуры также обновило информацию о ситуации с грузовыми перевозками в странах ЕС

1) Граница Италия - Словения: Словения ограничила транзит грузовых транспортных средств из Италии в Словению. Движение разрешено только в случае, если конечным пунктом назначения является Словения или если грузовики загружены почтовыми отправлениями, медицинским оборудованием и фармацевтической продукцией и гуманитарной помощью. Италия планирует закрыть границы также из Словении в Италию.

2) Граница Хорватия - Словения: Граница закрыта для движения тяжелых транспортных средств и автомобилей из Италии в Хорватию.

3) Граница Венгрия - Словения: Граница закрыта для всего движения из Италии в Венгрию.

4) Граница Австрия - Словения: На данный момент нет никаких ограничений.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 14 марта собирается на внеочередное заседание, на котором будут рассмотрены решения Совета национальной безопасности и обороны относительно противодействия распространению коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, на заседании Совета национальной безопасности и обороны 13 марта обсуждалось введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, но решение принято не было.