В Кабмине оценили перспективы нормандской встречи из-за коронавируса

Фото: Алексей Резников (president.gov.ua)

В нынешних реалиях возможна встреча в формате видеосвязи

Проведение нормандской встречи по парижскому формату в реалиях пандемии коронавируса является нереальным. Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

Он отметил, что проведение нормандского саммита будет зависеть от восприятия каждого из лидеров своей безопасности.

"Даже если кто-то из лидеров будет говорить, что он готов, то его служба скажет: секундочку, вы же лидер нации, нельзя подвергаться рискам. Плюс в формате, который был в Париже, одновременно находилось вместе с делегациями и журналистами около полутысячи человек. В нынешних условиях это нереально", - сказал Резников.

Также вице-премьер отметил, что в нынешних реалиях возможен формат видеосвязи, однако неясно, подходит ли такой вариант для лидеров нормандской встречи.

Напомним, во время встречи в Париже лидеры договорились о повторной встрече через четыре месяца. Ожидалось, что нормандская встреча пройдет в апреле, однако в конце февраля тогдашний министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что встреча в апреле может не состояться.

На данный момент все страны Евросоюза ввели ограничения в связи с пандемией коронавируса. В частности, многие страны полностью приостановили авиасообщение, а также закрыли границы для иностранцев.