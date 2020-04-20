В Кабмине объяснили, почему семь областей не предоставили данные о тестировании на COVID-19

Кабинет министров Украины объяснил причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей технической ошибкой. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам на Пасху.

"В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что все данные обязательно включат в общую статистику.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров планирует продолжить карантин, но в то же время смягчить меры в некоторых сферах.

Кроме того, ранее Денис Шмыгаль заявлял, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в начале мая. При этом он добавил, что после прохождения пика Кабмин начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может обойти пик распространения коронавируса. По его словам, пик может пройти не замеченным, если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий.