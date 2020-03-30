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В Кабмине жителям ОРДЛО обещают гумконвои для борьбы с коронавирусом

Новости » Политика     30.03.2020 - 07:01
В Кабмине жителям ОРДЛО обещают гумконвои для борьбы с коронавирусом
Фото: Алексей Резников (kmr.gov.ua)

Украина будет просить Международный комитет Красного Креста, гуманитарные миссии ООН о гумконвоях для ОРДЛО

Украина будет просить международные организации отправить в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Он подчеркнул, что Украина своих граждан не бросает и будет о них заботиться.

"Согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью - всем, что необходимо. В том числе, конечно, и наших граждан, которые проживают на временно оккупированной территории", - отметил Резников.

"Каким образом это сделать технически? Мы будем предлагать гуманитарные конвои, будем просить Международный комитет Красного Креста, гуманитарные миссии ООН - это сделать", - добавил вице-премьер.

Напомним, по словам Резникова, боевики скрывают от населения ОРДЛО ситуацию с коронавирусом. По имеющейся у него информации, если на оккупированных территориях происходит случай заболевания или смерти, они называют это "А(H1N1) свин" - свинным гриппом, но с летальным исходом.

Ранее сообщалось, что 28 марта на оккупированной и неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области выявили первого зараженного коронавирусной инфекцией.

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