В Кабмине назвали сумму, которая предусмотрена на местные выборы

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что местные выборы являются завершающим этапом реформы децентрализации. На их проведение в октябре предусмотрены 2,3 млрд гривен.

Об этом Денис Шмыгаль рассказал во время заседания Кабинета министров Украины.

"Планируем, что 25 октября должен состояться прозрачный избирательный процесс, чтобы люди получили своих представителей на местах", - сказал премьер-министр.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 8 августа назначила первые местные выборы на разных уровнях в 24 областях Украины, однако они не состоятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как писало РБК-Украина, 15 июля Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Кроме того, ЦИК начала отбор кандидатов в территориальных избирательных комиссиях на местных выборах.