ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Кабмине назвали сумму, которая предусмотрена на местные выборы

Среда 19 августа 2020 14:12
В Кабмине назвали сумму, которая предусмотрена на местные выборы
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский, Марианна Присяжнюк

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что местные выборы являются завершающим этапом реформы децентрализации. На их проведение в октябре предусмотрены 2,3 млрд гривен.

Об этом Денис Шмыгаль рассказал во время заседания Кабинета министров Украины.

"Планируем, что 25 октября должен состояться прозрачный избирательный процесс, чтобы люди получили своих представителей на местах", - сказал премьер-министр.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 8 августа назначила первые местные выборы на разных уровнях в 24 областях Украины, однако они не состоятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как писало РБК-Украина, 15 июля Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Кроме того, ЦИК начала отбор кандидатов в территориальных избирательных комиссиях на местных выборах.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Местные выборы
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь