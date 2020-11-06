В Кабмине назвали источники финансирования нужд медицины для борьбы с COVID-19

В Кабинете министров назвали источники финансирования нужд медицины для борьбы с COVID-19. Глава правительства Денис Шмыгаль назвал три основных источника финансирования.

Об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Средства на борьбу с COVID-19 выделяются из трех источников финансирования: непосредственно из Фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями, из Национальной службы здоровья Украины, а также из местных бюджетов, которые так же помогают с противоэпидемическими мероприятиями", - указано в сообщении.

По словам Шмыгаля, по состоянию на 5 ноября Национальная служба здоровья профинансировала "коронавирусный пакет" для больниц на 7,3 миллиарда гривен.

Также финансирование нужд медицины происходит непосредственно из Фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями.

"В сфере здравоохранения - это 16,3 миллиарда гривен. Непосредственно профильному министерству выделено 14,4 миллиарда гривен", - заявил глава Кабмина.

По словам премьер-министра, из них 6,5 млрд гривен были направлены на повышение надбавок и доплат к заработной плате медикам, которые борются с COVID-19; 4,7 млрд - на закупку оборудования в приемные отделения опорных учреждений здравоохранения; 2,7 млрд - на мероприятия по предупреждению вспышек эпидемий, 1,7 млрд - на строительство, реконструкцию и ремонт приемных отделений и еще 0,6 млрд - на обеспечение подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения.

Напомним, Шмыгаль заявил, что на сейчас заполненность койкомест для больных COVID-19 составляет 18 тысяч человек. В резерве есть еще 23 тысячи коек.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 9721 новый случай коронавируса.