В Кабмине назвали число заполненных коек для больных COVID-19

Фото: больница (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что на сейчас заполненность койкомест для больных COVID-19 составляет 18 тысяч человек. В резерве есть еще 23 тысячи коек.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"За прошедшую неделю количество коек было увеличено на 2,2 тысячи. Сейчас заполненность койкомест составляет 18 тысяч человек, 23 тысячи коек еще в резерве. Два дня назад на совещании с руководителями областей было поручено увеличить количество койкомест еще на 25 тысяч", - отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что областные госадминистрации должны также подготовить дополнительные помещения.

"Это могут быть спорткомплексы, выставочные залы, которые должны быть оборудованы всем необходимым на случай, если количество больных будет и дальше расти", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, по состоянию на 5 ноября количество задействованных аппаратов искусственной вентиляции легких составляет 638.

"В целом по стране размещено 4876 аппаратов ИВЛ. То есть, использование идет на чуть больше 12% от общего количества", - подчеркнул премьер.

Напомним, данные Министерства здравоохранения свидетельствуют, что в Украине ввели уже 44 061 больничную койку для пациентов с коронавирусом. Всего в стране могут ввести 52 тысячи таких кроватей.

Как писало РБК-Украина, ранее в Минздраве объяснили, почему в Украине могут выделить максимум 52 тысячи больничных коек для COVID-19.

Так, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 9721 новый случай коронавируса.