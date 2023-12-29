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Кабмін затвердив склад наглядової ради "Укроборонпрому": хто увійшов

Фото: Кабмін затвердив склад Наглядової ради "Української оборонної промисловості" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів затвердив склад Наглядової ради акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Про це повідомляє РБК-Україна на Telegram-канал міністра стратегічної промисловості Олександра Камишіна.

"Це один з ключових етапів реформи корпоративного управління державного сектору вітчизняного ОПК", - пояснив Камишін. 

Хто увійшов до складу Наглядової ради: 

  • Олексій Гончарук - прем'єр-міністр України у 2019-2020 роках, голова наглядової ради ГО "Аеророзвідка";
  • Тимофій Милованов - президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки. Ексголова наглядової ради Укроборонпрому;
  • Сергій Коновець - колишній член наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК "Нафтогаз України";
  • Давід Ломджарія - член наглядової ради "Укрзалізниці";
  • Лінді Сміт - президент та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC).

"Це потужна команда професіоналів, з величезним досвідом та експертизою. Я впевнений, що разом з Германом Сметаніним нова наглядова рада успішно продовжить трансформацію Укроборонпрому в прозорий європейський оборонний холдинг", - додав міністр.

АТ "Українська оборонна промисловість"

29 червня було припинено діяльність концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", яке очолив Герман Сметанін. 

В уряді пояснювали, що трансформація відкриє шлях до: 

  • трансферу новітніх технологій;
  • створення спільних підприємств з іноземними партнерами;
  • залучення інвестицій й поглибленого державно-приватного партнерства. 

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