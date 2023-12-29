Кабмін затвердив склад наглядової ради "Укроборонпрому": хто увійшов
Кабінет міністрів затвердив склад Наглядової ради акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".
Про це повідомляє РБК-Україна на Telegram-канал міністра стратегічної промисловості Олександра Камишіна.
"Це один з ключових етапів реформи корпоративного управління державного сектору вітчизняного ОПК", - пояснив Камишін.
Хто увійшов до складу Наглядової ради:
- Олексій Гончарук - прем'єр-міністр України у 2019-2020 роках, голова наглядової ради ГО "Аеророзвідка";
- Тимофій Милованов - президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки. Ексголова наглядової ради Укроборонпрому;
- Сергій Коновець - колишній член наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК "Нафтогаз України";
- Давід Ломджарія - член наглядової ради "Укрзалізниці";
- Лінді Сміт - президент та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC).
"Це потужна команда професіоналів, з величезним досвідом та експертизою. Я впевнений, що разом з Германом Сметаніним нова наглядова рада успішно продовжить трансформацію Укроборонпрому в прозорий європейський оборонний холдинг", - додав міністр.
АТ "Українська оборонна промисловість"
29 червня було припинено діяльність концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", яке очолив Герман Сметанін.
В уряді пояснювали, що трансформація відкриє шлях до:
- трансферу новітніх технологій;
- створення спільних підприємств з іноземними партнерами;
- залучення інвестицій й поглибленого державно-приватного партнерства.
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