Кабмін затвердив склад наглядової ради "Укроборонпрому": хто увійшов

Про це повідомляє РБК-Україна на Telegram-канал міністра стратегічної промисловості Олександра Камишіна .

"Це один з ключових етапів реформи корпоративного управління державного сектору вітчизняного ОПК", - пояснив Камишін.

Хто увійшов до складу Наглядової ради:

Олексій Гончарук - прем'єр-міністр України у 2019-2020 роках, голова наглядової ради ГО "Аеророзвідка";

Тимофій Милованов - президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки. Ексголова наглядової ради Укроборонпрому;

Сергій Коновець - колишній член наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК "Нафтогаз України";

Давід Ломджарія - член наглядової ради "Укрзалізниці";

Лінді Сміт - президент та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC).

"Це потужна команда професіоналів, з величезним досвідом та експертизою. Я впевнений, що разом з Германом Сметаніним нова наглядова рада успішно продовжить трансформацію Укроборонпрому в прозорий європейський оборонний холдинг", - додав міністр.

АТ "Українська оборонна промисловість"

29 червня було припинено діяльність концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", яке очолив Герман Сметанін.

В уряді пояснювали, що трансформація відкриє шлях до: