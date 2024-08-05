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Кабмін затвердив антиракову стратегію України: нардеп-онколог розповів подробиці

Фото: Кабмін затвердив антиракову стратегію України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Уряд затвердив Національну стратегію контролю злоякісних новоутворень до 2030 року і план дій з її реалізації до 2025 року.

Про це заявив голова підкомітету ВР з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями, нардеп від "Слуги народу" й голова Національної асоціації онкологів Валерій Зуб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, документ почали розробляти ще у 2020 році, але подальшому просуванню завадила спочатку пандемія COVID-19, потім війна.

"Коли стратегія виносилася на Кабмін, почалося повномасштабне вторгнення Росіі в Україну. Зрозуміло, що все було поставлено на паузу. Військовий час, інші пріоритети, зміна фінансування і про глобальні проєкти на деякий час ніхто навіть не думав", – зазначив лікар.

Утім, із початком широкомасштабної війни кількість онкологічних випадків в Україні тільки збільшилася, через що і зросла летальність, додав Зуб, який є одним з ініціаторів розроблення документу.

"Тому особисто хочу подякувати президенту України Володимирові Зеленському за винесенення питання онкології на рівень Ради національної безпеки і оборони та відповідний указ про введення в дію рішення РНБО "Щодо профілактики, ранньої діагностики та лікування злоякісних нововутворень". Хочу подякувати міністру охорони здоровʼя Віктору Ляшко, що саме під його керівництвом вдалося домогтися ухвалення Національної стратегії", – підкреслив нардеп.

Він також окремо подякував всій команді МОЗ, відповідним департаментам, які взяли на себе всю надто складну бюрократію, а також лікарям-онкологам, які вносили свої правки і пропозиції.

За його словами, до стратегії входить окрім лікування також питання профілактики, скринінгу і діагностики.

 

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