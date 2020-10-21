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Кабмин выделил полмиллиарда гривен на дезинфицирующие средства в школах

Киев, Среда 21 октября 2020 15:51
Кабмин выделил полмиллиарда гривен на дезинфицирующие средства в школах
Фото: школа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Денги пойдут на средства для обработки рук и кожи и средства для обработки поверхностей

Кабинет министров принял постановление "О выделении в 2020 году средств на обеспечение дезинфицирующими средствами защиты участников образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования". На эти цели выделено 539 млн гривен.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 октября 2020 года.

Согласно документу, средства выделяются "на закупку дезинфицирующих средств для обработки рук и кожи и дезинфицирующих средств для обработки поверхностей".

Документом вносятся изменения в Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение образования "Новая украинская школа".

Постановлением предусмотрено установление объема расходов потребления по программе 2211230 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования "Новая украинская школа" в сумме 539 498,1 тыс. гривен.

Перераспределение расходов осуществляется в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству образования и науки на 2020 год в общем фонде государственного бюджета.

Как сообщало РБК-Украина, в Министерстве здравоохранения прогнозируют пик эпидемии вирусных заболеваний в конце ноября.

Напомним, в Раде заявили, что детские сады и начальную школу с ноября не будут закрывать даже при наихудшем сценарии.

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