ru ua
Сб, 04 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин выделил 68,9 млн гривен на больницы для чиновников для борьбы с COVID-19

Новина українською →
Украина, Суббота 04 декабря 2021 09:23
Кабмин выделил 68,9 млн гривен на больницы для чиновников для борьбы с COVID-19 Фото: Кабмин выделил больницам Государственного управления делами 68,9 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров выделил из специального фонда государственного бюджета 68,9 млн гривен для учреждений здравоохранения, находящихся в управлении Государственного управления делами. Средства пойдут на мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 2 декабря 2021 года № 1584-р, обнародованное на Правительственном портале.

Согласно документу, средства выделяются на закупку лекарственных средств, расходных материалов, средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования.

Из общей суммы расходы потребления составят 23 млн гривен, расходы развития - 45,9 млн гривен.

Напомним, в Государственном управлении делами находятся несколько учреждений здравоохранения, среди которых клиническая больница "Феофания", Центр превентивной медицины, государственное учреждение "Поликлиника №2", государственное научное учреждение "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины".

Как сообщало РБК-Украина, в октябре Кабинет министров Украины выделил финансовую помощь Фонда социального страхования Украины 104,5 млн гривен для страховых выплат 68 семьям медицинских работников, смерть которых наступила в результате инфицирования COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Коронавирус
NEWS
Шесть обстрелов на Донбассе: боевики применили артиллерию вблизи Станицы Луганской
Шесть обстрелов на Донбассе: боевики применили артиллерию вблизи Станицы Луганской
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего