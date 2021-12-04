Кабмин выделил 68,9 млн гривен на больницы для чиновников для борьбы с COVID-19
Кабинет министров выделил из специального фонда государственного бюджета 68,9 млн гривен для учреждений здравоохранения, находящихся в управлении Государственного управления делами. Средства пойдут на мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 2 декабря 2021 года № 1584-р, обнародованное на Правительственном портале.
Согласно документу, средства выделяются на закупку лекарственных средств, расходных материалов, средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования.
Из общей суммы расходы потребления составят 23 млн гривен, расходы развития - 45,9 млн гривен.
Напомним, в Государственном управлении делами находятся несколько учреждений здравоохранения, среди которых клиническая больница "Феофания", Центр превентивной медицины, государственное учреждение "Поликлиника №2", государственное научное учреждение "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины".
Как сообщало РБК-Украина, в октябре Кабинет министров Украины выделил финансовую помощь Фонда социального страхования Украины 104,5 млн гривен для страховых выплат 68 семьям медицинских работников, смерть которых наступила в результате инфицирования COVID-19.