Кабмин выделил силовикам 70 млн гривен из-за коронавируса

Кабинет министров из-за коронавируса в Украине выделил силовикам 70 млн гривен на закупку индивидуальных средств защиты. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что Министерству внутренних дел из резервного фонда выделяется 70 млн гривен на закупку средств индивидуальной защиты на время противоэпидемических мер по противодействию распространения коронавируса.

В частности, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям получит 33,2 млн гривен, Администрация Государственной пограничной службы - 9 млн гривен, Национальная полиция - 16 млн гривен, Национальная гвардия - 11 млн гривен, Аппарат МВД - 0,8 млн гривен.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киевской области. В первоначальном варианте постановления указывалось, что режим ЧС будет введен и в Киеве, однако на данный момент нет соответствующего решения городской комиссии.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль призывает не выселять студентов из общежитий на время карантина из-за коронавируса. По его словам, студенты должны иметь возможность изолироваться в общежитиях.