Кабмин выделил 600 млн гривен на закупку школьных автобусов

Кабинет министров Украины направил 600 млн гривен в 2020 году на закупку автобусов для опорных школ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что эта сумма на 100 млн больше за аналогичные инвестиции прошлого года. Предполагается, что традиционно все закупки будут проходить на местах, где лучше понимают потребности и возможности учреждений. Все средства выделяются на принципах софинансирования, то есть местные бюджеты должны приложить свои средства.

Постановление предусматривает следующий объем софинансирования:

не менее 30% суммы должны добавить м. Киев, города областного значения, ОТГ с административным центром в городе областного значения, а также области;

не менее 10% суммы - районы и ОТГ;

не менее 5% суммы - села (поселка), имеющих статус горных населенных пунктов, и населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения.

Сегодня в Украине функционируют 843 опорные школы. Подвоз этих школ осуществляется 6028 школьными автобусами и 842 единицами наемного/арендованного транспорта и другими видами транспорта.

в 2016 году всего было закуплено 587 школьных автобусов, в 2017 году - 445 школьных автобусов, 2018 год - 357 школьных автобусов, по состоянию на 01 августа 2019 года - 103 школьных автобусов, а потребность в школьных автобусах составляла 1 082 единиц.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение направить в 2020 году 400 млн гривен на оборудование пищеблоков в школах.

РБК-Украина писало, что правительство на заседании 27 ноября выделило более 200 млн гривен на зарплаты медикам и учителям.