Кабмин выделил 100 млн гривен на новый биокластер для создания вакцин

Кабинет министров выделил 100 млн гривен на создание биокластера «Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий». Соответствующее решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

Сообщается, биокластер начнет свою работу уже в этом году. Специализированное государственное предприятие будет заниматься разработкой и изготовлением тест-систем для заболеваний, которые редко встречаются, а также выработкой международных вакцин с открытой технологией производства.

Также в будущем предприятие будет производить отечественные вакцины.