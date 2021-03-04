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Кабмин выделил 1,5 млрд гривен медикам, которые занимаются COVID-вакцинацией

Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров поддержал инициативу Министерства здравоохранения о выделении дополнительных средств на вакцинацию населения от коронавируса. Средства были заложены через специальный фонд, который был создан на базе остатков Фонда для борьбы с COVID-19.

Об этом заявила во время брифинга заместитель главы Минздрава Светлана Шаталова.

В частности, по ее словам, 1 млрд 482 млн гривен выделили для оплаты медицинских услуг врачам, задействованных в мероприятиях по борьбе с COVID-19, в частности тем, которые касаются вакцинации.

"Еще 341 млн грн выделили лабораторным подразделениям Минздрава, которые занимаются тестированием больных коронавирусом. То есть общая сумма средств составляет 1 млрд 823 млн гривен, - отметила она.

Специалисты иммунизаторы должны:

  • проводить предварительный осмотр пациента для определения противопоказаний;
  • проводить опрос для определения принадлежности к той или иной целевой группе, которая должна быть вакцинирована;
  • проводить непосредственно первый раунд вакцинации людей, подлежащих иммунизации;
  • мониторить неблагоприятные события после вакцинации;
  • проводить те же действия на втором этапе вакцинации.

Напомним, Минздрав Украины сообщил о 10 057 новых заражениях коронавирусом.

Отметим, как записаться на прививку от коронавируса с помощью смартфона - в материале РБК-Украина.

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Новости Украины Кабинет Министров Украинывакцинация
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