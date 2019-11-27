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Кабмин ввел санкции против вандалов и пропагандистов в Крыму

Новости » Политика     27.11.2019 - 16:42
Кабмин ввел санкции против вандалов и пропагандистов в Крыму
Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)

Санкции введены против 125 юридических лиц, им запрещено иметь экономическую деятельность в Украине

Кабинет министров ввел санкции против лиц, которые разрушают объекты культурного наследия в Крыму, осуществляют там теле и радиовещание, а также поставляют материалы для оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Сообщается, что всего были введены санкции против 125 юридических лиц, из которых 85 зарегистрированы на территории РФ и 40 - в Крыму.

"Правительство Украины считает, что такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимации незаконной оккупации и попытки аннексии Автономной Республики Крым и Севастополя Российской Федерацией, создает реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Введение санкций сделает невозможным ведение экономической деятельности этим юрлицам на территории Украины. Кроме этого санкции могут поддержать в Европейском союзе и США.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Евросоюз сохранит санкции против России до полного выполнения минских договоренностей.

Также сообщалось, что Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Европейского союза о продлении персональных санкций против России до 15 марта 2020 года.

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