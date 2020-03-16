Кабмин вскоре может принять другие решения по противодействию коронавирусу 

В ближайшие дни Кабинет министров может принять другие решения по противодействию коронавирусу. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан, передает корреспондент РБК-Украина.

Он призвал парламент быть готовым к созыву внеочередных заседаний.

"В зависимости от того, как будет в дальнейшем развиваться ситуация, в ближайшие дни могут быть приняты другие решения. Я от имени правительства призываю Верховную раду быть готовой принять определенные другие решения со стороны парламентариев, быть готовым к созыву внеочередного заседания ВРУ", - заявил Мокан.

"Сейчас сложно спрогнозировать по поводу того, как в дальнейшем будет развиваться ситуация. Но сохранять спокойствие, все абсолютно на контроле Кабинета министров Украины", - добавил он.

Напомним, замминистра социальной политики Украины Виталий Музыченко заявил, что просрочка оплаты жилищно-коммунальных услуг из-за карантина в Украине не повлечет за собой автоматическое лишение права на субсидию.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине усилили меры карантина. А завтра парламентарии на внеочередном заседании намерены одобрить ряд инициатив для противодействия коронавирусу.

При этом сам график работы ВР будет изменен - до 3 апреля парламентарии будут работать исключительно в комитетах, пленарные заседания будут перенесены.