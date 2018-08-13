Кабмин не включил в "Доступные лекарства" препараты, необходимые пациенту до и после трансплантации

Кабмин перенес на 1 января 2020 года расширение госпрограммы по этим лекарствам

Кабинет министров Украины не включил в программу "Доступные лекарства" препараты, необходимые пациенту до и после трансплантации. Об этом говорится в материале РБК-Украина: "В надежде на бюджет: какие риски угрожают реализации медреформы в Украине".

Отметим, в 2017 году, в эту программу были включены лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом II типа (неинсулинозависимый). Уже в конце того же года правительство приняло решение с 1 июля дополнить перечень лекарств, предусмотренных в программе, препаратами, которые принимаются до и после проведения операции по трансплантации. Но в июле 2018-го Кабмин расширение госпрограммы по этим лекарствам перенес на 1 января 2020 года.

В пояснительной записке к соответствующему правительственному постановлению, причины такого решения объясняются "недостаточностью в 2018-м бюджетном году средств на покрытие затрат на реимбурсацию новых включенных в программу лекарственных средств".

Пока Кабмин постановление, которым перенесен срок расширения перечня препаратов на начало 2020 года, не обнародовал, но фактически лекарства, необходимые при трансплантации уже не включены в программу "Доступные лекарства".

В свою очередь в Минздраве объяснили решение Кабмина необходимостью обеспечить лучшую реализацию программы по уже предусмотренным в ней на сегодня лекарствами.

"Сейчас программа "Доступные лекарств" расширяется за счет привлечения новых препаратов, охвата как можно большего числа пациентов, которые еще не знают о программе или не пользуются ею, и увеличения количества аптек, участвующих к программе", - заверили РБК-Украина в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины утвердило новый перечень препаратов, которые можно получить по программе "Доступные лекарства" на 100% бесплатно или доплатив небольшую разницу.

"Из них на 12 препаратов больше тех, за которые вообще не нужно доплачивать - их полностью возмещает государство за средства налогоплательщиков. Всего бесплатных препаратов 59", - сообщали в ведомстве.

Ранее Министерство здравоохранения Украины опубликовало новый ориентировочный реестр предельных оптово-отпускных цен на "Доступные лекарства".