Кабмин вернул в УЗ Юрика, при котором убытки компании превысили 12 млрд, - эксперт

"Иван Юрик, который три года занимается финансовыми вопросами "Укрзализныци", - человек, который работал в наблюдательном совете, затем членом правления, исполняющим обязанности председателя правления. И все время отвечал за финансовую вертикаль. То есть, 12 млрд убытка за 2020 год по сравнению с 200 млн прибыли за 2017-й год до его прихода - я думаю, что это "высокая" оценка его работы", - сказал Людмирский.

Эксперт отметил, что удивлен таким решением правительства, ведь УЗ сейчас находится в критическом состоянии и требует проведения системной реформы, которую "старый" кадр не сможет обеспечить.

"По информации, которую озвучил экс-руководитель УЗ, 37% пути - с просроченными сроками ремонта. Это даже не критично, это - беда. То есть - ездить нельзя", - добавил Людмирский.