UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кабмин утвердил украинский международный COVID-сертификат

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 29 июня, Кабинет министров утвердил требования относительно формирования и дальнейшего использования COVID-сертификата. Каждый документ будет иметь уникальный электронный идентификатор и QR-код.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Согласно решению органа исполнительной власти, сформированный украинский международный COVID-сертификат будет содержать в себе:

  • ФИО владельца документа на украинском языке и латинскими буквами;

  • дату рождения владельца;

  • информацию о болезни;

  • уникальный номер сертификата;

  • срок действия сертификата;

  • название страны, выдавшей сертификат;

  • информацию об уполномоченном учреждении;

В частности, в документе будут описаны данные про:

  • вакцинацию от COVID-19 (информация о вакцине, количество доз вакцины в соответствии с инструкцией для медицинского применения лекарственного средства, порядковый номер полученной дозы вакцины и дата введения последней дозы, страна вакцинации);
  • отрицательного результата тестирования на COVID-19 (информация о тесте, дата и время забора образца биологического материала и получения результата исследования, информация о субъекте хозяйствования, который имеет лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике и провел исследования);
  • выздоровление лица от COVID-19 (дата первого положительного результата тестирования на COVID-19);

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что будет содержать и кто получит COVID-сертификат.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVID-19сертификатыКоронавирусКабинет Министров Украины