Кабмин утвердил украинский международный COVID-сертификат

Сегодня, 29 июня, Кабинет министров утвердил требования относительно формирования и дальнейшего использования COVID-сертификата. Каждый документ будет иметь уникальный электронный идентификатор и QR-код.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.
Согласно решению органа исполнительной власти, сформированный украинский международный COVID-сертификат будет содержать в себе:
ФИО владельца документа на украинском языке и латинскими буквами;
дату рождения владельца;
информацию о болезни;
уникальный номер сертификата;
срок действия сертификата;
название страны, выдавшей сертификат;
информацию об уполномоченном учреждении;
В частности, в документе будут описаны данные про:
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что будет содержать и кто получит COVID-сертификат.