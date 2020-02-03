Кабмин утвердил план предотвращения распространения коронавируса в Украине

Кабинет министров Украины утвердил план предотвращения занесения и распространения на территории Украины нового коронавируса из Китая. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Премьер отметил, что на данный момент правительство также разрабатывает планы на региональном уровне для отдельных областей.

"Больницы должны подготовиться к возможному случаю заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании. Кроме того, Правительство обязывает провести учения в медицинских учреждениях относительно готовности принять потенциальных больных", - заявил Гончарук.

Кроме этого Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения рекомендует воздержаться от туристических и деловых поездок в провинцию Хубей и город Ухань. Также рекомендуют отложить путешествия и на других территориях Китая.

"Правительство также установил режим повышенной готовности для всех систем защиты. Все соответствующие службы готовы к оперативному мобилизации", - написал премьер-министр.

Для китайских студентов, обучающихся в Украине, продлены каникулы.

Согласно последним данным, опубликованным в понедельник, в результате коронавируса в Китае заболели 17 тыс. человек и 361 умерли. Еще один человек погиб за пределами Китая.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине над созданием теста на коронавирус работают две команды ученых, результат ожидается через 10-14 дней. После создания теста нужно будет решить вопрос его запуска в серийное производство.