Кабмин урегулировал логистику органов для трансплантации  

Кабинет министров Украины урегулировал вопросы логистики человеческих органов для трансплантации. Также утвержден порядок импорта анатомических материалов для подготовки хирургов.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 5 августа.

Как следует из пояснительной записки, ежедневно в Украине умирают в среднем 9 человек из-за невозможности получить трансплантацию органа внутри страны. Это в свою очередь, связано с тем, что в Украине нет системы трансплантации от донора-трупа и системы трансплантации стволовых клеток от донора, который не является членом семьи.

Кроме того, при подготовке украинских хирургов нет возможности отрабатывать практические навыки с использованием органов или тел умерших, которые распорядились передать тела для исследований, из-за нормы закона о погребении и похоронном деле. Принятый документ также позволит завозить такие органы из других стран.

"Этот документ урегулирует вопросы деятельности субъектов хозяйствования, которые перевозят анатомические материалы человека. Он важен, чтобы мы могли увеличить трансплантацию украинцам и не отправлять их за границу", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что единую информационную систему по вопросам трансплантации в Украине намерены запустить 1 января 2021 года; в этой системе будет база данных доноров и реципиентов.