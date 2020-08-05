ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кабмин урегулировал логистику органов для трансплантации  

Киев, Среда 05 августа 2020 14:33
Кабмин урегулировал логистику органов для трансплантации  
Фото: в Украине пытаются наладить систему трансплантации (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Также утвержден порядок завоза анатомических материалов для подготовки хирургов

Кабинет министров Украины урегулировал вопросы логистики человеческих органов для трансплантации. Также утвержден порядок импорта анатомических материалов для подготовки хирургов.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 5 августа.

Как следует из пояснительной записки, ежедневно в Украине умирают в среднем 9 человек из-за невозможности получить трансплантацию органа внутри страны. Это в свою очередь, связано с тем, что в Украине нет системы трансплантации от донора-трупа и системы трансплантации стволовых клеток от донора, который не является членом семьи.

Кроме того, при подготовке украинских хирургов нет возможности отрабатывать практические навыки с использованием органов или тел умерших, которые распорядились передать тела для исследований, из-за нормы закона о погребении и похоронном деле. Принятый документ также позволит завозить такие органы из других стран.

"Этот документ урегулирует вопросы деятельности субъектов хозяйствования, которые перевозят анатомические материалы человека. Он важен, чтобы мы могли увеличить трансплантацию украинцам и не отправлять их за границу", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что единую информационную систему по вопросам трансплантации в Украине намерены запустить 1 января 2021 года; в этой системе будет база данных доноров и реципиентов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Кабинет Министров Украинытрансплантация органоворганы
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь