Кабмин упростил закупку товаров и услуг для борьбы с коронавирусом

Кабинет министров до 19 апреля упростил порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы по предотвращению распространения коронавируса на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В частности, правительство отменило проведение тендеров при закупках, необходимых для борьбы с коронавирусом.

"Закупки, необходимые для борьбы со вспышками COVID-19, в условиях срочности осуществляются без проведения тендеров, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке (цену, объем и тому подобное). Для этого заключенный договор о закупке должен быть загружен в е-систему вместе со всеми приложениями к нему. Благодаря этому бюджетные средства будут тратиться прозрачно и контролируемо", - сообщил Шмыгаль.



По его словам, соответствующие упрощения позволят оперативно обеспечить всем необходимым медицинские учреждения, а также предприятия, которые приобщены к карантинных мероприятий для предотвращения распространения коронавируса в стране.

Напомним, ранее Кабинет министров отменил пошлины и НДС на определенный перечень лекарств и медицинское оборудование в связи с пандемией COVID-19.

Также РБК-Украина сообщало, что в правительстве обсуждает возможность упрощения процедуры ввоза в Украину необходимых лекарственных средств.