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Кабмін ухвалив зміни щодо COVID-сертифікатів: що відомо

Фото: Уряд України затвердив зміни до COVID сертифікатів (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитро Левицький

Уряд України затвердив зміни до COVID-сертифікатів, зокрема, удосконаливши механізм їх формування та використання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів України у Верховній раді Тараса Мельничука.

Сьогодні, за словами Мельничука, у додаток до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, внесли зміни.

Зміни, як розповів представник Кабміну, передбачають удосконалення механізму формування та використання COVID-сертифікатів. Зокрема було оновлено дані про схему поєднань вакцин при введенні другої бустерної дози.

Нагадаємо, у світі принаймні 90% населення мають певний імунітет до коронавірусу. Але "зниження пильності" до хвороби провокує появу нового варіанту COVID.

Раніше ми писали, що Конституційний суд Італії визнав законним рішення влади про обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для деяких категорій населення.

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