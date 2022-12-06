Кабмін ухвалив зміни щодо COVID-сертифікатів: що відомо

Уряд України затвердив зміни до COVID-сертифікатів, зокрема, удосконаливши механізм їх формування та використання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів України у Верховній раді Тараса Мельничука .

Сьогодні, за словами Мельничука, у додаток до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, внесли зміни.

Зміни, як розповів представник Кабміну, передбачають удосконалення механізму формування та використання COVID-сертифікатів. Зокрема було оновлено дані про схему поєднань вакцин при введенні другої бустерної дози.