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Кабмин соберется на экстренное заседание из-за коронавируса

Новости » Политика     14.03.2020 - 10:55
Кабмин соберется на экстренное заседание из-за коронавируса
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

На заседании примут решение о закрытии границ

Кабинет министров в субботу, 14 марта, соберется на внеочередное заседание, на котором будут рассмотрены решения Совета национальной безопасности и обороны о мерах против распространения коронавируса, одобренные накануне. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По данным премьера, заседание пройдет в закрытом формате в 12:00 и на нем будут рассматриваться документы с ограниченным доступом.

"Сразу хочу подчеркнуть, что будут приниматься исключительно те инициативы, которые в своей речи вчера озвучил президент Украины Владимир Зеленский", - добавил Шмыгаль.

Шмыгаль обнародовал повестку дня заседания:

  • закрытие на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта;
  • прекращение въезда на территорию Украины иностранцев в течение двух недель с 16 марта;
  • закрытие на две недели контрольных пунктов на линии разграничения с временно оккупированными территориями с 16 марта;
  • финансирование Минфином изготовления не менее 200 тыс. тестов для ПЦР-диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины на передачу Минздраву;
  • обеспечение индивидуальными средствами защиты медперсонала, контактных лиц, работников правоохранительных и органов спасения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях;
  • стимулирование отечественных предприятий для производства необходимых средств для оказания помощи больным;
  • выделение средств Минздрава для закупки необходимых средств медицинского назначения для населения;
  • обеспечение приоритетного проведения платежей на закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием распространению COVID-19;
  • введение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью, поступающих в Украину, связанную с организацией борьбы с COVID-19.

Как сообщало РБК-Украина, на заседании Совета национальной безопасности и обороны 13 марта обсуждалось введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, но решение принято не было.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль 11 марта заявил, что Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире.

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