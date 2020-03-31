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Кабмин разработал протокол похорон умерших от коронавируса

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 18:29
Кабмин разработал протокол похорон умерших от коронавируса
Фото: заседание Кабмина (скрин Youtube)

В ближайшие дни главы регионом смогут ознакомиться с протоколом лечения больных

Кабинет министров Украины разработала протокол захоронения умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Офис президента.

При этом отмечается, что в ближайшие дни главы регионом смогут ознакомиться с протоколом лечения больных.

Во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским руководители областных государственных администраций и мэры пожаловались, что существуют проблемы с поиском спецсредств и оборудование для борьбы с коронавирусом и их доставкой. В связи с чем они обратились с просьбой помочь с централизованной закупкой необходимого оборудования.

"Мы понимаем, что на местах сложно вести переговоры с производителями и регулировать доставку. Поэтому видим, что это (и ситуация. - ред.), Когда деньги есть, а потратить их невозможно. Я уже переговорил с "Медицинскими закупками Украина, чтобы они максимально помогли с централизацией закупок и распределением товаров по больницам", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, в реанимационных отделениях медицинских учреждений Черновицкой области находятся семь пациентов с коронавирусом.

Кроме того, в Киеве на коронавирус будут проверять всех пациентов с пневмонией. Всего в столице протестировано 1900 людей на наличие коронавирусной инфекции.

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