Кабмин провоцирует новый кризис в отношениях с инвесторами из-за ситуации с "зеленым" кредитом ЕС, - Bloomberg

Политические манипуляции с платежами инвесторам в возобновляемые источники энергии провоцируют новый кризис в отношении украинского правительства и инвесторов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью агентства Bloomberg.
"Спор вокруг зеленых тарифов и очевидное манипулирование платежами за электроэнергию в политических целях создавало проблемы правительству. Проблемы затронули тот сектор, который привлек реальные прямые иностранные инвестиции. Была надежда, что "зеленые" облигации "Укрэнерго" и выплата всех долгов перед производителями положило бы конец конфликту, но, похоже, оно только создало новый. DTEK Renewables готовится к "правовой защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и ее инвестору", - сообщает Bloomberg.
По оценкам агентства, скандал вокруг задержки с расчетами по долгам перед "зелеными" инвесторами в Украине только разрастается.
Агентство отмечает, что возобновляемые источники энергии лежат в основе модернизации государственного сектора энергетики. Согласно декларируемым планам правительства, доля ВИЭ в структуре генерации должна достигнуть 25% от общего объема в ближайшем будущем.
Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.
В аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital говорится, что попытка власти давить на ДТЭК невыплатой еврооблигаций является необдуманным решением и будет иметь негативные последствия для Украины на внешних финансовых рынках.