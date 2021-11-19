Кабмин провоцирует новый кризис в отношениях с инвесторами из-за ситуации с "зеленым" кредитом ЕС, - Bloomberg

Политические манипуляции с платежами инвесторам в возобновляемые источники энергии провоцируют новый кризис в отношении украинского правительства и инвесторов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью агентства Bloomberg.

"Спор вокруг зеленых тарифов и очевидное манипулирование платежами за электроэнергию в политических целях создавало проблемы правительству. Проблемы затронули тот сектор, который привлек реальные прямые иностранные инвестиции. Была надежда, что "зеленые" облигации "Укрэнерго" и выплата всех долгов перед производителями положило бы конец конфликту, но, похоже, оно только создало новый. DTEK Renewables готовится к "правовой защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и ее инвестору", - сообщает Bloomberg.

По оценкам агентства, скандал вокруг задержки с расчетами по долгам перед "зелеными" инвесторами в Украине только разрастается.

Агентство отмечает, что возобновляемые источники энергии лежат в основе модернизации государственного сектора энергетики. Согласно декларируемым планам правительства, доля ВИЭ в структуре генерации должна достигнуть 25% от общего объема в ближайшем будущем.