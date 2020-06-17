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Кабмин проверил, как ОГА выполняют решения по предотвращению COVID-19

Новости » Коронавирус   

Правительство составило соответствующий рейтинг

Кабинет министров проверил, как областные государственные администрации выполняют решения правительства по предотвращению распространения COVID-19. По результатам проверки Кабмин составил рейтинг ОГА.

Об этом сообщает правительственный портал.

Так, заместитель министра развития общин и территорий Анна Коваленко отметила, что все области оценивались по пятибалльной шкале по семи показателям.

Их разделили по двум большим направлениям: выполнение поручений КМУ и выполнение поручений премьер-министра. Проверили выполнение таких решений правительства:

  • соблюдение режима въезда-выезда из областей;
  • ситуацию с обеспечением обсервации;
  • ситуацию в больницах по выплатам зарплат;
  • социальную защиту во время карантина.

Кроме того, осуществили мониторинг выполнения таких решений премьера:

  • соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС;
  • организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах;
  • обеспечение ПЦР-тестирования населения на коронавирус.

Максимальная оценка, которую могла получить область, в общем составляла 35 баллов.

Первая пятерка областей:

  • Луганская - 31 балл
  • Хмельницкая - 27 баллов
  • Харьковская - 25 баллов
  • Днепропетровская - 25 баллов
  • Киевская - 25 баллов

При этом самые низкие показатели у таких областей:

  • Черниговская - 15 баллов
  • Волынская - 15 баллов
  • Тернопольская - 15 баллов
  • Запорожская - 14 баллов
  • Львовская - 13 баллов

Напомним, Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантина.

Как писало РБК-Украина, в Украине снова установлен антирекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а также по числу умерших.

Автор: Юлия Струк

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