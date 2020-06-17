Кабмин проверил, как ОГА выполняют решения по предотвращению COVID-19

Правительство составило соответствующий рейтинг
Кабинет министров проверил, как областные государственные администрации выполняют решения правительства по предотвращению распространения COVID-19. По результатам проверки Кабмин составил рейтинг ОГА.
Об этом сообщает правительственный портал.
Так, заместитель министра развития общин и территорий Анна Коваленко отметила, что все области оценивались по пятибалльной шкале по семи показателям.
Их разделили по двум большим направлениям: выполнение поручений КМУ и выполнение поручений премьер-министра. Проверили выполнение таких решений правительства:
Кроме того, осуществили мониторинг выполнения таких решений премьера:
Максимальная оценка, которую могла получить область, в общем составляла 35 баллов.
Первая пятерка областей:
При этом самые низкие показатели у таких областей:
Напомним, Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантина.
Как писало РБК-Украина, в Украине снова установлен антирекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а также по числу умерших.
Автор: Юлия Струк