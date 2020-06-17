Кабмин проверил, как ОГА выполняют решения по предотвращению COVID-19

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство составило соответствующий рейтинг

Кабинет министров проверил, как областные государственные администрации выполняют решения правительства по предотвращению распространения COVID-19. По результатам проверки Кабмин составил рейтинг ОГА.

Об этом сообщает правительственный портал.

Так, заместитель министра развития общин и территорий Анна Коваленко отметила, что все области оценивались по пятибалльной шкале по семи показателям.

Их разделили по двум большим направлениям: выполнение поручений КМУ и выполнение поручений премьер-министра. Проверили выполнение таких решений правительства:

соблюдение режима въезда-выезда из областей;

ситуацию с обеспечением обсервации;

ситуацию в больницах по выплатам зарплат;

социальную защиту во время карантина.

Кроме того, осуществили мониторинг выполнения таких решений премьера:

соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с решением Государственной комиссии и региональных комиссий ТЭБ и ЧС;

организация и проведение дезинфекционных мероприятий в регионах;

обеспечение ПЦР-тестирования населения на коронавирус.

Максимальная оценка, которую могла получить область, в общем составляла 35 баллов.

Первая пятерка областей:

Луганская - 31 балл

Хмельницкая - 27 баллов

Харьковская - 25 баллов

Днепропетровская - 25 баллов

Киевская - 25 баллов

При этом самые низкие показатели у таких областей:

Черниговская - 15 баллов

Волынская - 15 баллов

Тернопольская - 15 баллов

Запорожская - 14 баллов

Львовская - 13 баллов

Напомним, Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантина.

Как писало РБК-Украина, в Украине снова установлен антирекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а также по числу умерших.

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Автор: Юлия Струк