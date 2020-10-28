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Кабмин просит ЕИБ о 25 млн евро для помощи бизнесу в борьбе с COVID-19

Автор: Юлия Струк

Кабинет министров обратится к Европейскому инвестиционному банку с просьбой профинансировать 25 млн евро для помощи малым и средним предприятиям в борьбе с COVID-19. Правительство одобрило соответствующее распоряжение на сегодняшнем заседании.

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Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Одобрить проект письма правительства Украины к Европейскому инвестиционному банку о подтверждении принадлежности предложения о финансировании проекта "Заем акционерного общества "ПроКредит Банк" для малых и средних предприятий и предприятий со средней капитализацией - чрезвычайная помощь в
борьбе с COVID-19", - указано в документе.

Правительство уполномочило подписать данное письмо министра финансов Сергея Марченко.

Напомним, в начале октября Евросоюз согласовал выделение Украине 190 миллионов евро для борьбы с коронавирусом. Эти деньги будут выделены дополнительно к уже согласованным 1,2 миллиарда евро экономической помощи.

Как писало РБК-Украина, в конце марта Украина получила от ЕИБ план по привлечению займа на 40 млн евро для быстрого реагирования и проведения необходимых мероприятий по преодолению коронавируса.

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