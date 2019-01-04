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Кабмин предусмотрел 1 млрд гривен на реформу начального образования в 2019 году

Новости » Недвижимость    04.01.2019 - 15:52
Кабмин предусмотрел 1 млрд гривен на реформу начального образования в 2019 году
Иллюстративное фото (УНИАН)

На эти средства будут проводить оснащение учебного пространства

Кабинет министров Украины в 2019 году выделяет на оснащение учебного пространства в рамках проекта “Новая украинская школа" 1 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Он напомнил, что в 2018 году в Украине началась реформа образования.

"Украинские дети пошли в первый класс “Новой украинской школы”. Согласно концепции реформы также меняется образовательное пространство", - написал Гройсман.

Он отметил, что для первоклассников были приобретены: парты-трансформеры, интерактивные доски, флип-чарты, инвентарь для настольных и подвижных игр, принадлежностей для творчества, ковры, кресла-пуфики, подушки для зоны отдыха.

Кабмин предусмотрел 1 млрд гривен на реформу начального образования в 2019 году

Напомним, в Украине, в январе 2019 года, стартует пилотный проект сертификации учителей, в котором смогут принять участие педагоги начальных классов.

Ранее РБК-Украина в материале "Без оценок и красных чернил: как в Украине реализуется реформа начальной школы" писало, что Кабинет министров утвердил в конце февраля новый Государственный стандарт начального образования, который кардинально меняет систему начальной школы.

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