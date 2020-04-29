Кабмин предлагает Раде амнистировать свыше 3 тысяч заключенных из-за коронавируса

В Верховной раде Украины появился текст законопроекта Кабинета министров №3397 "Об амнистии осужденных (по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)". Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

"В связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, существует вероятность заражения этой опасной болезнью лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний. С целью недопущения возникновения и распространения указанной болезни в учреждениях исполнения наказаний необходимо уменьшить численность лиц, которые в них содержатся", - указано в пояснительной записке.

Подчеркивается, что в соответствии со статьей 7 закона "О применении амнистии в Украине" законы об амнистии Рада может принимать не чаще одного раза в течение календарного года, однако последний раз такой закон был принят еще в декабре 2016 года.

Вместе с тем в условиях жесткой экономии государственных средств акт амнистии позволяет разгрузить места лишения свободы и сэкономить бюджетные средства на содержание лиц, которые будут продолжать отбывать наказание в указанных учреждениях.

"В случае принятия проекта закона предварительно подлежат освобождению 3009 человек, которые по формальным признакам могут подпадать под его действие", - отмечается в пояснительной.

В частности, освобождению подлежат:

88 человек, признанных виновными в совершении умышленного преступления, которое не является тяжким или особо тяжким в соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса Украины; неосторожного преступления, которое не является особо тяжким в соответствии со статьей 12 УК, а также лица, уголовные дела в отношении которых по указанным преступлениям рассмотрены судами, но приговоры по ним не вступили в законную силу;

19 человек, уголовные дела в отношении которых рассмотрены судами, но приговоры по ним не вступили в законную силу, а также лиц, признанных виновными в совершении преступления, которое не является особо тяжким преступлением против жизни и здоровья человека и не является деянием, предусмотренным частями второй, третьей и четвертой статьи 408, статьей 410, частями второй, третьей и четвертой статьи 411 УК, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;

1881 человек, кроме тех, которые подлежат освобождению от отбывания наказания на основании статьи 1 настоящего закона, осужденных за преступления, не связанные с насилием, опасным для жизни и здоровья, если они на день вступления в силу настоящего закона отбыли не менее одной четверти назначенного срока основного наказания;

367 человек, кроме указанных в статье 1 настоящего закона, осужденных за умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более десяти лет, если на день вступления в силу данного закона они отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания, а также, совершивших преступления, не являющиеся особо тяжкими и которые на день вступления в силу данного закона достигли пенсионного возраста, установленного статьей 26 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", являются инвалидами первой или второй группы, беременных и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;

18 человек, осужденных за преступления, совершенных по неосторожности, если на день вступления в силу данного закона они отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания, кроме подлежащих освобождению от отбывания наказания на основании статей 1-4 этого закона;

636 человек, приговоренных к лишению свободы, неотбытая часть наказания у которых на день вступления в силу данного закона составляет менее одного года, а также осужденных к ограничению свободы, которые на день вступления в силу данного закона отбыли половину срока наказания.

Также планируется сократить наполовину неотбытую часть наказания

100 осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, другие наказания, не связанные с лишением свободы, за преступления, не являющиеся особо тяжкими, которые не подлежат освобождению от отбывания наказания на основании статей 1-6 проекта закона.

Напомним, данный законопроект КМУ был зарегистрирован в парламенте 27 апреля. Однако изначально текст законопроекта отсутствовал на сайте ВР.

Как писало РБК-Украина, Министерство юстиции из-за карантина в Украине предлагало амнистию 900 заключенных.