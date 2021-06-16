Кабмин предлагает направить 1,4 млрд гривен от растаможки "евроблях" на борьбу с COVID-19

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по информации Государственной таможенной службы Украины, после окончания льготного периода налогообложения, в течение 2020 года в Украину ввезено 38,4 тыс. единиц транспортных средств, в т. ч. с нарушением сроков пребывания в таможенных режимах транзита и временного ввоза - 7,5 тыс. транспортных средств.

Таким образом, доходы специального фонда государственного бюджета Украины на 2021 год предлагается увеличить на 1 433,75 млн грн, в том числе:

акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) с транспортных средств на 1 140,0 млн гривен;

налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров с транспортных средств на 230,0 млн гривен;

поступления от добровольно уплаченных физическими лицами средств на 63,75 млн гривен.

Полученные средства предлагается израсходовать по бюджетной программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".