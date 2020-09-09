Кабмин поддержал упрощение закупок систем поставки кислорода и вакцин от гриппа

В среду, 9 сентября, правительство поддержало инициативу Министерства здравоохранения об упрощении процедуры закупок систем подачи кислорода и вакцин от гриппа.

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета министров, передает пресс-служба правительства.

Кабмин расширил перечень товаров, работ и услуг для противодействия коронавирусной болезни, в отношении которых действует упрощенная процедура закупки и освобожденных от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Этот вопрос касается систем подачи кислорода, а также обеспечения вакцинами против гриппа и проведения вакцинации лиц, принадлежащих к группе риска по заболеваемости COVID-19.

Отметим, мировые производители выпустили рекордное количество вакцин против гриппа.

Напомним, Министерство здравоохранения не исключает возможность введения режима "красной зоны" для всей Украины. Это возможно в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Как писало РБК-Украина, Кабмин продлил карантин в Украине до ноября.