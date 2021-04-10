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Кабмин планирует вакцинировать до 24 млн украинцев до 2022 года

Автор: Юлия Струк, Ульяна Безпалько

До конца 2021 года Кабинет министров планирует вакцинировать от COVID-19 70% взрослого населения страны. Такое количество правительство рассчитало, выполняя указ президента о разработке плана вакцинации.

Об этом журналистам рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он уточнил, что, согласно данным статистике, 70% взрослых - это до 24 млн человек.

"Поэтому до конца этого года стоит задача провести 47 миллионов прививок. Чтобы это сделать, нам нужно рассчитать минимальное количество прививок на месяц. Так, с мая по декабрь нам нужно проводить 5-6 миллионов прививок", - отметил главный санврач.

По его словам, в стране есть возможность проводить столько вакцинаций. Он объяснил, что, согласно пессимистическому сценарию, в Украине смогут проводить по 4,5 млн прививок в месяц, по оптимистическому - 10-11 млн, по самому реалистичному - 6,8-7 миллионов. Выполнение этих сценариев будет во многом зависеть от наличия вакцин, от медперсонала и наличия желающих вакцинироваться, добавил Ляшко.

Так, Министерство здравоохранения планирует в начале лета открыть центры вакцинации в больших городах и городах-миллионниках.

Как писало РБК-Украина, с начала вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили 373 002 человека. За последние сутки вакцинировано 19 858 человек.

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Новости Украины вакцинацияВиктор ЛяшкоКоронавирус
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