Кабмин планирует вакцинировать до 24 млн украинцев до 2022 года

Он уточнил, что, согласно данным статистике, 70% взрослых - это до 24 млн человек.

"Поэтому до конца этого года стоит задача провести 47 миллионов прививок. Чтобы это сделать, нам нужно рассчитать минимальное количество прививок на месяц. Так, с мая по декабрь нам нужно проводить 5-6 миллионов прививок", - отметил главный санврач.

По его словам, в стране есть возможность проводить столько вакцинаций. Он объяснил, что, согласно пессимистическому сценарию, в Украине смогут проводить по 4,5 млн прививок в месяц, по оптимистическому - 10-11 млн, по самому реалистичному - 6,8-7 миллионов. Выполнение этих сценариев будет во многом зависеть от наличия вакцин, от медперсонала и наличия желающих вакцинироваться, добавил Ляшко.