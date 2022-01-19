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Кабмин планирует сократить срок действия COVID-сертификатов

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Украина, Среда 19 января 2022 11:20
Кабмин планирует сократить срок действия COVID-сертификатов Фото: срок действия COVID-сертификата сократят с 365 до 270 дней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует сократить срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней. Сертификаты после бустерной дозы начнут действовать после появления технической возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания правительства 19 января.

Документом планируется обновление порядка формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19, установление срока действия СОVID-сертификатов на уровне 270 дней, определение порядка формирования и использования СОVID-сертификатов на основании бустерной дозы.

"Установить, что сертификаты, подтверждающие вакцинацию от острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на основании медицинских записей о вакцинации от указанной болезни с учетом бустерной дозы формируются с момента технической возможности", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, страны Европейского Союза начали сокращать срок действия СОVID-сертификатов до 270 дней. В частности, это Лихтеншейн, Германия, Литва, Латвия, Австрия, Чехия. Остальные государства, исходя из динамики, также в ближайшее время примут указанный срок, который по наблюдениям, является клинически оправданным.

"Следовательно, для надлежащего взаимодействия с доверительной сетью Европейского Союза и с учетом результатов наблюдений относительно периода действенности вакцин, Украине также целесообразно применить указанный срок", - говорится в документе.

Кроме того, в Украине как и в большинстве других стран началась вакцинация бустерной дозой. Поэтому есть необходимость определить порядок формирования и использования СОVID-сертификатов на основании бустерной дозы.

Напомним, министр здравоохранения Виктора Ляшко заявил, что новые COVID-сертификаты после бустерной дозы начнут выдавать в конце января и что они будут действовать еще 270 дней.

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