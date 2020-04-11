Кабмин планирует компенсировать зарплаты временно безработным из-за коронавируса

Кабинет министров Украины будет компенсировать выплаты для зарплат предприятиям, которые не будут увольнять людей на время карантина. Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По его словам, правительство будет увеличивать помощь по безработице и увеличили уже минимальные выплаты.

"Пособие по "временной" безработице, если на предприятиях люди заняты не полный день, мы будем компенсировать им выплаты на людей, которые находятся дома и которые вернутся на работу после завершения карантина. То есть мы говорим: "Не увольняйте людей, мы вам будем выплачивать до минимальной зарплаты на людей, которые не полностью заняты, которые вернутся", - отметил министр.

В то же время, по его словам, пособие по временной безработице будет ограничено минимальной зарплатой, потому что "у нас ВВП и бюджет ограничены".

Напомним, по прогнозу Министерства экономики, ситуация на рынке труда Украины в 2020 году ухудшится в условиях общемирового распространения заболеваемости коронавирусом.

Ранее Кабинет министров упростил получение пособия по безработице на период карантина. Также в правительстве дали разъяснение относительно порядка оформление субсидии для граждан, которые потеряли работу в связи с карантином и стали на учет как безработные.

Также Кабинет министров Украины планирует создать в мае 500 тыс. рабочих мест.